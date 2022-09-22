США не восприняли всерьез слова Путина о защите России ядерным оружием | 360°

Мир 22 сентября 2022, 23:26 Поделиться Telegram

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Viber США не восприняли всерьез слова Путина о защите России ядерным оружием Пресс-секретарь Пентагона Райдер: США не будут менять уровень готовности ядерных сил РИА "Новости"

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Соединенные Штаты не видят причин менять уровень готовности американских ядерных сил в связи с высказываниями президента России Владимира Путина о ядерном оружии. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, написал ТАСС.

Журналисты попросили прокомментировать его слова Путина, о том, что Россия готова будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.

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«Я не собираюсь комментировать российскую политику применения ядерного оружия. С нашей точки зрения, мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить наш собственный уровень готовности ядерных сил», — ответил Райдер.

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Он добавил, что США все же будет продолжать внимательно следить за нашей страной и серьезно относиться к любым высказываниям представителей власти.

Ранее слова Путина оценил президент Сербии Александр Вучич. Он выразил уверенность, что президент РФ «не блефует».

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