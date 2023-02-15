Мир 15 февраля 2023, 22:41 США не увидели возможности для сотрудничества с Россией в Арктике Госдеп США: Россия играет важную роль в Арктике Pxhere

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Россия играет важную роль в Арктике, однако США на сегодня не видят возможности для сотрудничества с ней в регионе. Причина такого положения дел заключается в российской спецоперации. Об этом заявил советник американского Госдепартамента Дерек Шолле. Его слова привел ТАСС.

На конференции в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона Шолле отметил, что Россия представляет собой важную арктическую державу, но ее решение о проведении спецоперации сделало сотрудничество в Арктике «практически невозможным в обозримом будущем».

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По словам советника Госдепа, еще до начала СВО Штаты были обеспокоены действиями России в этом регионе. Это было связано с тем, что российская сторона, как пояснил Шолле, якобы «начала агрессивную программу по ремилитаризации Арктики».

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Также американские власти беспокоит все большая вовлеченность в Арктику Китая, равно как и российско-китайское сотрудничество в этом регионе.

«Это вызывает озабоченность у Соединенных Штатов, а также у наших союзников и партнеров в этом регионе и за его пределами», — отметил Шолле.

Ранее в России выразили обеспокоенность ростом вмешательства НАТО в экономическое сотрудничество других стран в Арктике.