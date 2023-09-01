Мир 01 сентября 2023, 18:24 США не увидели в БРИКС угрозы Представитель Белого дома Кирби заявил об отсутствии угрозы со стороны БРИКС РИА «Новости»

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Межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) не несет угрозы США и не представляют собой коалицию антиамериканских стран. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он пояснил, что со многими входящими в БРИКС странами США выстроили хорошие двусторонние отношения.

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«Мы не рассматриваем БРИКС в качестве некой антиамериканской коалиции или враждебной структуры, выступающей против наших интересов в области национальной безопасности и масштабной сети альянсов и партнерств», — заявил Кирби.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указывал, что страны БРИКС не преследуют целей кого-либо ущемить, а напротив помогают в организации совместных взаимовыгодных проектов. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил по итогам саммита организации, который прошел в Йоханнесбурге.

По итогам встречи руководители пяти стран договорились о расширении состава объединения. С 1 января 2024 года в состав БРИКС войдут Аргентина, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Иран.