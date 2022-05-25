США не увидели угрозы в ракетных пусках Северной Кореи

Военные США знают о пусках баллистических ракет Северной Кореей и не видят в них угрозы для американцев и союзников страны. С таким заявлением выступило Индо-тихоокеанское командование США.

Как отметило командование, американские военные осведомлены о множественных пусках баллистических ракет северокорейской стороной. Сейчас власти страны оценивают ситуацию и консультируются с союзниками и партнерами США.

«Хотя это событие не представляет непосредственной угрозы личному составу, территории США или нашим союзникам, ракетные пуски подчеркивают дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР», — привело РИА «Новости» цитату из пресс-релиза.

Американское командование подтвердило, что США остаются приверженными своим региональным союзникам — Южной Корее и Японии.

Ранее журналисты сообщили, что Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. Это произошло через день после визита в страну президента США Джо Байдена. Всего с начала 2022 года северокорейские военные провели 16 испытаний вооружения.