США не увидели шанс на перемирие между Россией и Украиной

США в настоящее время не видят возможности для достижения мирной договоренности между Россией и Украиной. Такое мнение высказала директор Национальной разведки США Аврил Хейнс в ходе дискуссии, организованной на площадке Google.

«Вы знаете, честно говоря, на данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности — что, как мне кажется, очевидно для всех», — сказала Хейнс.

При этом она не объяснила, на чем основывается данный прогноз.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон якобы не увидел заинтересованности в мирном диалоге России и Украины. Поэтому США намерены продолжать оказывать военную помощь властям Киева.

Также Кирби не ответил на вопрос, считает ли Белый дом реалистичным достижение прекращения огня до конца года.