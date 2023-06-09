Мир 09 июня 2023, 23:06 США не увидели рисков в размещении российского ядерного оружия в Белоруссии Кирби: США не видят в размещении российского орудия на Украине риска ядерной войны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят рисков ядерной войны в размещении российского оружия в Белоруссии.Также Вашингтон не видит необходимости менять готовность своих стратегических сил из-за сообщений о начале перемещения тактического ядерного оружия в Белоруссию, сказал политик в интервью CNN.

«Мы не видим ничего, что могло бы быть указанием на перемещение ядерных вооружений или надвигающегося риска ядерной войны на Украине или на континенте», — сказал Кирби.

Реклама

Речь идет о заявлении российского президента Владимира Путина на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко. Он сообщил, что размещение российского тактического ядерного оружия в союзной республике начнется сразу же после завершения 7–8 июля подготовки необходимых сооружений.

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что проводимая политика по наращиванию вооружений европейских стран не оставила Белоруссии выбора, кроме размещения на своей территории российского тактического ядерного оружия (ТЯО).