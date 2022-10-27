США не увидели признаков того, что Россия хочет применить «грязную бомбу» | 360°

Мир 27 октября 2022, 00:37 США не увидели признаков того, что Россия хочет применить «грязную бомбу» Белый дом: США не нашли признаков того, что Россия готовится к запуску «грязной бомбы» РИА "Новости"

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Соединенные Штаты не видят свидетельств того, чтобы Россия готовилась к применению «грязной бомбы». Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в американском совете национальной безопасности Джон Кирби, написало РИА «Новости».

Как заявил представитель Белого дома на брифинге, США внимательно следят за ситуацией. При этом в Вашингтоне считают безосновательными заявления Москвы о готовящемся применении такого оружия Украиной.

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Также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби считает, что Россия и Украина сейчас не настроены начать переговоры.

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Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заверил зарубежных коллег, что страна не планирует применять ядерное оружие в рамках спецоперации на Украине.

Мировая общественность предоставят достоверные факты об угрозе применения Украиной «грязной бомбы». С таким заявлением накануне выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.