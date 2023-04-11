Мир 11 апреля 2023, 21:17 США не увидели признаков поставок Египтом оружия России Кирби: Вашингтон не усматривает признаков поставок Египтом оружия России Pixabay

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В США не увидели каких-либо признаков того, что Египет поставляет российским войскам вооружение. На это указал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого процитировал ТАСС.

«Скажу вам, что мы не видели признаков предоставления Египтом летальных средств поражения России», — подчеркнул Кирби.

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Заявление советника президента состоялось на брифинге для журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена. Американский лидер отправился с визитом в Северную Ирландию и соседнюю Республику Ирландия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой информацию о том, что Египет якобы тайно собирался поставлять ракеты в Россию.

Американская газета The Washington Post опубликовала материал, в котором сообщила о «тайном плане» Египта поставить России до 40 тысяч ракет.