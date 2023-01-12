Мир 12 января 2023, 22:46 США не увидели признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии Пентагон: предпосылок наступления на Украину со стороны Белоруссии нет РИА «Новости»

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Власти США не видят признаков готовящегося наступления на Украину со стороны Белоруссии, сообщили в Пентагоне. Там добавили, что наблюдают за ситуацией на границе двух государств, сообщил ТАСС.

У пресс-секретаря Пентагона, бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера поинтересовались, рассматривают ли Штаты возможность атаки на Украину со стороны Белоруссии весной. Он ответил, что власти внимательно следят за развитием ситуации на украинско-белорусской границе и знают, что в республику прибыли российские военные.

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«Российские войска провели учения с белорусскими войсками, но на данный момент нет никаких признаков какой-либо [подготовки] наступательных действий», — рассказал представитель Пентагона во время брифинга 12 января.

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Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал об отведении части военнослужащих ВСУ к белорусской границе. По словам дипломата, украинских военных перебросили на север страны, чтобы обеспечить собственную безопасность и не оказаться отрезанными от Запада.