Мир 14 февраля 2023, 03:02 США не увидели признаков инопланетной активности в случае со сбитыми летающими объектами YouTube

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Администрация Соединенных Штатов не зафиксировала признаков какой-либо инопланетной активности в ситуации с тремя сбитыми неопознанными летающими объектами. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Были вопросы и опасения по этому поводу. <…> Нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности в ситуации вокруг случаев, в результате которых были сбиты летательные аппараты», — отметила она.

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По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности СНБ Белого дома Джона Кирби, администрация пока не установила, что представляют собой сбитые объекты.

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Кирби добавил, что летательные аппараты «не представляли какую-либо прямую угрозу для людей на земле». В настоящее время выясняется их «происхождение и предназначение, в том числе путем интенсивных усилий по сбору обломков в удаленных районах их падения».

Американские военные ранее сбили очередной летающий объект над озером Гурон на границе с Канадой. Военные выполняли приказ президента США Джо Байдена.