Мир 27 июля 2023, 00:42 США не увидели предпосылок для коллапса российской экономики — Госдеп Координатор Госдепа О’Брайен: в США не увидели предпосылок к краху экономики России РИА «Новости»

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Западные санкции не разрушили российскую экономику, нет никаких предпосылок для ее коллапса, заявил координатор санкционной политики Госдепартамента США Джеймс О’Брайен. Его процитировал ТАСС.

«В начале <…> [СВО] это была одна из 10 крупнейших экономик мира.<…> Мы не видим [предпосылок к] краху [российской экономики]», — заявил О’Брайен.

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Координатор указал на сокращение экономики России, к 2030 году, по его прогнозам, российская экономика сократится на 20%, причиной тому будут введенные против страны санкции.

Об этом О’Брайен сообщил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных утверждению его кандидатуры на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Беспрецедентная санкционная война грозит катастрофическими последствиями для мирового продовольственного сектора, заявил секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев на совещании высоких представителей стран БРИКС в Йоханнесбурге. Антироссийские санкции разбалансировали международный продовольственный рынок и вызвали ощутимые колебания цен.