Мир 07 января 2023, 02:17 США не увидели перспектив прекращения боев на Украине в ближайшее время Белый дом: США не видят перспектив прекращения боев на Украине в ближайшие месяцы Pxhere

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США не видят перспектив прекращения боевых действий на Украине в ближайшие месяцы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности страны Джон Кирби. В этой связи, по его словам, Штаты считают важным продолжать оказание военной помощи Киеву. Трансляция брифинга проходила на YouTube-канале Белого дома.

«Можно сказать определенно, мы не ожидаем, что в течение ближайших пары месяцев русские поднимут руки и прекратят [боестолкновения]» — сказал Кирби.

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Он добавил, что не намерен рассуждать о тактических планах российских военных, но отметил, что войска продолжают наступать.

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«Мы считаем, что это продолжится в ближайшие месяцы. Вот почему сегодняшний пакет помощи был столь важен», — сказал Кирби.

США выделели Украине новый пакет военной помощи, общая сумма которого составила три миллиарда долларов. Американские власти предоставят Киеву 18 самоходных артиллерийских установок M109A6 Paladin калибра 155 миллиметров и артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. Установки дополнят предоставленные ранее ВСУ самоходные гаубицы.