Мир 18 февраля 2023, 01:36 США не увидели необходимости в переговорах по Украине Белый дом: переговоры по Украине начнутся, когда будет готов Киев РИА «Новости»

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Администрация президента США Джо Байдена считает, что переговоры по Украине могут начаться только в том случае, если к этому будет готов Киев. С таким заявлением координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил на брифинге. Его слова привел ТАСС.

При этом он указал, что Россия может сама прекратить свою спецоперацию. Как считает Кирби, сейчас российские власти не демонстрируют готовности к мирным переговорам.

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«Если быть совсем откровенным, она (спецоперация — прим. ред.) не должна завершаться посредством переговоров. Да, скорее всего, по такому пути это и пойдет, когда к этому будет готов президент Украины Владимир Зеленский», — пояснил представитель Белого дома.

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Также Кирби заявил, что власти США не давали обещаний о поставках истребителей Украине, но готовы поддержать в этом вопросе инициативу со стороны других стран. В Белом доме заверили, что Соединенные Штаты никогда не указывали партнерам, какое вооружение поставлять ВСУ и в какие сроки.