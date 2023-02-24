Мир 24 февраля 2023, 10:32 США не увидели изменений в готовности ядерных сил России Салливан заявил, что Белый дом не видит никаких изменений в готовности ядерных сил России РИА «Новости»

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США не ведут переговоры с Россией по ядерному вопросу. Об этом в эфире телеканала CNN рассказал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«На самом деле на данном этапе мы не видим изменений в готовности ядерных сил России и не считаем необходимым вносить какие-либо изменения в готовность собственных сил», — заявил он.

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Так он развеял мифы, что Москва может перейти к следующему этапу операции на Украине и применить ядерное оружие в случае эскалации конфликта.

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Салливан подчеркнул, что Белый дом не донес еще до Кремля, к каким рискам может привести эскалация конфликта на Украине, и насколько серьезными будут последствия применения ядерного оружия.

Между тем заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов вернуться к переговорам с российской стороной по ДСНВ, участие в котором приостановил президент РФ Владимир Путин. При этом она подчеркнула, что Москва поступила безответственно, приняв такое решение.