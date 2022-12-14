14 декабря 2022, 00:18
США не увидели активности со стороны Белоруссии на украинской границе
В Пентагоне не видят военной активности со стороны Белоруссии у границы с Украиной
США пока не замечают нарастающей военной активности белорусских сил на границе с Украиной. Об этом 13 декабря на регулярном брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Его процитировал ТАСС.
«Прямо сейчас мы не видим какой-либо назревающей трансграничной активности со стороны Белоруссии [около границы с Украиной]», — отметил он.
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Райдер не стал оглашать особые разведывательные данные. Однако бригадный генерал ВВС США подчеркнул, что Соединенные Штаты с особым вниманием наблюдают за ситуацией «в регионе, в частности, и в Белоруссии».
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Минобороны республики сообщило о начале внезапной проверки боеготовности вооруженных сил. Такое поручение дал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Из-за передвижения военной техники и армии в стране временно приостановят движение по отдельным дорогам для гражданского транспорта. Белорусским войскам приказали в ближайшее время выдвинуться в намеченные районы, организовать там охрану и оборону, а также создать переправы через Березину и Неман.
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