Мир 14 декабря 2022, 00:18 США не увидели активности со стороны Белоруссии на украинской границе В Пентагоне не видят военной активности со стороны Белоруссии у границы с Украиной РИА «Новости»

Читать 360tv в

США пока не замечают нарастающей военной активности белорусских сил на границе с Украиной. Об этом 13 декабря на регулярном брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Его процитировал ТАСС.

«Прямо сейчас мы не видим какой-либо назревающей трансграничной активности со стороны Белоруссии [около границы с Украиной]», — отметил он.

Реклама

Райдер не стал оглашать особые разведывательные данные. Однако бригадный генерал ВВС США подчеркнул, что Соединенные Штаты с особым вниманием наблюдают за ситуацией «в регионе, в частности, и в Белоруссии».

Реклама

Минобороны республики сообщило о начале внезапной проверки боеготовности вооруженных сил. Такое поручение дал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Из-за передвижения военной техники и армии в стране временно приостановят движение по отдельным дорогам для гражданского транспорта. Белорусским войскам приказали в ближайшее время выдвинуться в намеченные районы, организовать там охрану и оборону, а также создать переправы через Березину и Неман.