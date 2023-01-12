Мир 12 января 2023, 00:08 США не уточнили, поставят ли танки на Украину Представитель Белого дома Жан-Пьер уклонилась от вопроса о поставках танков на Украину Pixabay

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США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Во время брифинга журналисты поинтересовались у нее, будут ли Штаты отправлять танки для ВСУ, но Жан-Пьер не стала отвечать на этот вопрос.

Представитель Белого дома напомнила, что на днях власти США объявляли о выделении очередного пакета военной помощи Украине на три миллиарда долларов.

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«Мы действуем быстро и обеспечиваем Украину средствами, в которых она нуждается, чтобы выиграть в этом конфликте», — подчеркнула Карин Жан-Пьер.

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Днем 11 января с визитом во Львов пожаловали президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа. Они встретились с Владимиром Зеленским и пообещали продолжить военную поддержку Украины.

Польский лидер заявил, что республика передаст для ВСУ роту танков Leopard. Военный историк Юрий Кнутов отметил, что Польша создала прецедент, став первой страной, которая отправит в зону конфликта танки. К польскому руководству могут присоединиться и другие страны НАТО.