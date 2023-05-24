Мир 24 мая 2023, 21:18 США не установили факт применения диверсантами в Белгородской области американского оружия Госдеп: США еще не сделали вывод о применении их техники в атаке на Белгородскую область Pxhere

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Соединенные Штаты пока не установили, использовали ли украинские диверсанты в Белгородской области американскую технику. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, его процитировал ТАСС.

«Мы не поддерживаем использование американских вооружений для атак на территории России. Мы изучаем эти сообщения, но пока не пришли к какому-либо заключению», — сказал он.

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Американские власти накануне усомнились в достоверности сообщений о том, что украинские диверсанты во время атаки в Белгородской области использовали предоставленное США оружие. По словам Миллера, в США к этой информации отнеслись скептически.

Украинская ДРГ 22 мая совершила атаку в Грайворонском округе Белгородской области. Под обстрел попали жилые дома, восемь мирных жителей получили ранения. Следственный комитет РФ завел уголовное дело.

Украинские диверсанты в Белгородской области после ударов российских военных в рамках объявленной в регионе контртеррористической операции бросили американский бронетранспортер.