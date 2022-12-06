Мир 06 декабря 2022, 08:36 США не удивились ответом России на введение нефтяного потолка цен Белый дом заявил, что не удивлен реакцией РФ на введение предельной стоимости нефти РИА «Новости»

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Реакция России на введение предельной стоимости на закупку нефти не оказалась неожиданной для администрации США. Америка рассчитывает на продолжение поставок российского топлива на мировые рынки, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщил ТАСС.

«Что касается ответа России, мы им не удивлены. Не удивлены тем, как они отреагировали, и их заявлениями», — отметила Карин Жан-Пьер.

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По ее словам, цель ценового потолка всегда состояла в том, чтобы обеспечить дальнейшее поступление на мировые рынки российской нефти со скидкой.

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Пресс-секретарь Белого дома высказала мнение, что потолок цен на нефть послужит для России дальнейшим стимулом продолжать экспорт. Ограничение поставок будет грозить серьезными последствиями.

Жан-Пьер обратила внимание, что американские власти стремятся сократить доходы от продажи энергоносителей России, чтобы помешать ей финансировать проведение спецоперации на Украине.

Ранее США пообещали не покупать российскую нефть для стратегического резерва.