Американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации отношений с Россией, однако действия Москвы будут иметь последствия.

«Что касается России, я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их (России — прим. ред.) действия имеют последствия», — говорится распространенном Белом домом тексте речи Байдена. Фрагмент из документа приводит РИА «Новости».

Американский лидер заявил, что прямо и пропорционально отреагировал на якобы имевшие место «вмешательство» России в выборы США и «кибератаки на правительство и бизнес».

При этом, по словам Байдена, США и Россия могут сотрудничать, когда это в их интересах.

В середине апреля состоялся телефонный разговор между американским президентом Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным. Глава США предложил коллеге провести двусторонний саммит на нейтральной территории.

Американские сенаторы от демократов и от республиканцев поддерживают предложение о проведении российско-американского саммита. При этом они выступают против перезагрузки двусторонних отношений, сообщил портал Axios