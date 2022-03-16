США не станут заменять поставки нефти из России на Иран

Американские власти не намерены заменять российскую нефть на иранский экспорт. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Будет [восстановлен] Совместный всеобъемлющий план действий или нет, наша позиция относительно запрета на иранскую нефть не изменится. Мы не станем заменять российскую нефть иранской. Это не будет рассматриваться», — сказал Прайс во время брифинга для журналистов. Цитату привел ТАСС.

По словам руководителя пресс-службы, перманентное отсутствие у Ирана возможности получить ядерное оружие затрагивает не только интересы США, но и России.

Ранее президент США Джо Байден запретил импорт энергоносителей из России. Его указ выступил в качестве одной из антироссийских санкций. Ограничительные меры начали вводить на фоне украинского кризиса.

Как заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, странам Запада придется пережить трудные времена в случае отказа от российских энергоносителей. Он подчеркнул, что Запад планирует повысить потребление низкоуглеродной энергии и будет стремиться к углеродной нейтральности.