США опровергли слухи об отправке своих войск на Украину | 360°

Важное 24 октября 2022, 21:21 США опровергли слухи об отправке своих войск на Украину Белый дом: США не станут отправлять свои войска на Украину Unsplash

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Американские власти не будут отправлять свои войска на Украину, несмотря на заявления отдельных командиров. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, написал ТАСС.

«Ничего не изменилось относительно решения главнокомандующего [США Джо Байдена] о том, что на территории Украины американские войска не будут принимать участие в боевых действиях. Эта [позиция] не изменилась», — сказал Кирби во время выступления на онлайн-брифинге.

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Также представитель Белого дома сообщил о получении обращения группы конгрессменов. Они выступили с призывом провести переговоры с Россией.

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В середине октября президент США Джо Байден поручил предоставить Украине очередной пакет военной помощи. Речь шла о выделении 725 миллионов долларов. Как уточнял Пентагон, украинское руководство получит на эту сумму боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды и системы дистанционного противотанкового минирования.

С января 2021 года США выделили на военную помощь Украине 18,2 миллиарда долларов. С 2014 года сумма достигла 20,3 миллиарда.