Американская сторона будет искать пути, чтобы избежать эскалации в отношениях с Россией, но при этом вряд ли стоит ожидать, что в Вашингтоне извинятся. Об этом заявил глава Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков, комментируя обвинения Джо Байдена в отношении Владимира Путина.

«Я предполагаю, что в Вашингтоне не хотели эскалации именно по итогам этого заявления. Ну, наверное, сейчас будут искать какие-то формы, как не допустить этой эскалации, но, разумеется, [предполагать,] что американцы извинятся и признают свою неправоту, наверное, нельзя», — отметил Шариков.

По его мнению, президент США Джо Байден не пытался обвинить Владимира Путина в убийстве, но дал понять, как будут дальше выстраиваться отношения между странами.

«Если бы он хотел это сделать, он бы, наверное, созвал полноценное мероприятие, позвал бы журналистов, показал бы презентацию, рассказал бы какие-то аргументы… Такие вещи в Америке подаются именно так. А здесь вопрос был: „Знаете ли вы Путина и считаете ли его убийцей?“. А ответ был: „Угу, я согласен“», — отметил Шариков.

По мнению политолога, основная идея ответа Байдена заключалась в том, что с Россией будут выстраиваться жесткие отношения, по некоторым сферам сохранятся противоречия, но по другим будет продолжаться сотрудничество, например в сфере контроля над вооружениями.

«Я не думаю, что это заявление было сделано намеренно. Другое дело, что последовала эскалация, совершенно предсказуемо Россия на это отреагировала, вернулся посол [России в США Анатолий Антонов] вчера. Совершенно очевидно, что ждать, пока эта тема сама собой умрет, наверное, не имеет смысла», — заявил эксперт.

Ранее Байден три раза споткнулся, когда поднимался по трапу на борт самолета. Бывший советник экс-президента Дональда Трампа назвал поведение нынешнего американского лидера угрозой безопасности США.