США не станут подписывать с Россией договор о недопустимости ядерной войны — Госдеп
По словам Биллингсли, российская военная доктрина рассчитана на атомное оружие. При этом Москва не говорит об этом на международной арене. Спецпредставитель по контролю над вооружениями отметил, что в случае конфликта с НАТО Россия с помощью тактических вооружений будет добиваться капитуляции противника. Биллингсли подчеркнул, что такие действия приведут к определенным последствиям.
«Им нельзя доверять, когда речь заходит о контроле над вооружениями. Давайте не забывать, что они более десяти лет тайком нарушали договор РСМД. Они тайно произвели, протестировали и взяли на вооружение ракету малой дальности с ядерной боеголовкой», — привел его слова сайт Национального института публичной политики.
Биллингсли заявил, что США отказываются подтверждать заявление бывшего лидера страны Рональда Рейгана и его российского коллеги Михаила Горбачева, сделанное в 1985 году. Тогда политики высказались о том, что ядерная война никогда не должна начаться.
«Ни один будущий президент [США] не должен такое подписывать. А если сделает такое, то должен понести наказание», — заключил спецпредставитель.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что именно США пытаются придать новые возможности своим ядерным силам. Этим американские власти повышают вероятность их применения.