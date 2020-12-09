Ни один американский лидер не будет заключать с Россией соглашение о недопустимости ядерной войны. В вопросе контроля над вооружениями Москве нельзя доверять, заявил спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли.

По словам Биллингсли, российская военная доктрина рассчитана на атомное оружие. При этом Москва не говорит об этом на международной арене. Спецпредставитель по контролю над вооружениями отметил, что в случае конфликта с НАТО Россия с помощью тактических вооружений будет добиваться капитуляции противника. Биллингсли подчеркнул, что такие действия приведут к определенным последствиям.

«Им нельзя доверять, когда речь заходит о контроле над вооружениями. Давайте не забывать, что они более десяти лет тайком нарушали договор РСМД. Они тайно произвели, протестировали и взяли на вооружение ракету малой дальности с ядерной боеголовкой», — привел его слова сайт Национального института публичной политики.

Биллингсли заявил, что США отказываются подтверждать заявление бывшего лидера страны Рональда Рейгана и его российского коллеги Михаила Горбачева, сделанное в 1985 году. Тогда политики высказались о том, что ядерная война никогда не должна начаться.

«Ни один будущий президент [США] не должен такое подписывать. А если сделает такое, то должен понести наказание», — заключил спецпредставитель.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что именно США пытаются придать новые возможности своим ядерным силам. Этим американские власти повышают вероятность их применения.