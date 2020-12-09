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    09 декабря 2020, 11:30

    США не станут подписывать с Россией договор о недопустимости ядерной войны — Госдеп

    Дарья Бунякова

    Ни один американский лидер не будет заключать с Россией соглашение о недопустимости ядерной войны. В вопросе контроля над вооружениями Москве нельзя доверять, заявил спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли.
    США не станут подписывать с Россией договор о недопустимости ядерной войны — Госдеп

    По словам Биллингсли, российская военная доктрина рассчитана на атомное оружие. При этом Москва не говорит об этом на международной арене. Спецпредставитель по контролю над вооружениями отметил, что в случае конфликта с НАТО Россия с помощью тактических вооружений будет добиваться капитуляции противника. Биллингсли подчеркнул, что такие действия приведут к определенным последствиям.

    «Им нельзя доверять, когда речь заходит о контроле над вооружениями. Давайте не забывать, что они более десяти лет тайком нарушали договор РСМД. Они тайно произвели, протестировали и взяли на вооружение ракету малой дальности с ядерной боеголовкой», — привел его слова сайт Национального института публичной политики.

    Биллингсли заявил, что США отказываются подтверждать заявление бывшего лидера страны Рональда Рейгана и его российского коллеги Михаила Горбачева, сделанное в 1985 году. Тогда политики высказались о том, что ядерная война никогда не должна начаться.

    «Ни один будущий президент [США] не должен такое подписывать. А если сделает такое, то должен понести наказание», — заключил спецпредставитель.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что именно США пытаются придать новые возможности своим ядерным силам. Этим американские власти повышают вероятность их применения.