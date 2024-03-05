Мир 05 марта 2024, 00:23 США не стали комментировать утечку в Германии, чтобы «не сыграть на руку» России Кирби: в США не реагируют на утечку в ФРГ, чтобы не подтвердить правоту России РИА «Новости»

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Правительство США решило не комментировать утечку разговора немецких офицеров, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне между НАТО и Россией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби, его слова передало РИА «Новости».

«Я не буду говорить о содержании утечки. Это лишь сыграет на руку России», — заявил он.

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Кирби отметил, что любое подтверждение утечки только облегчит продвижение «смехотворного» тезиса о проведении «какого-то рода войны между Западом и Россией, США и Россией, НАТО и Россией».

При этом представитель британского премьер-министра Риши Сунака назвал утечку разговора офицеров бундесвера «очень серьезным вопросом». Он отметил, что разбираться со случившимся должна Германия.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, которую ей передали «товарищи в погонах». На аудио записали диалог высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали удары по Крымскому мосту.