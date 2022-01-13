США не сообщили, дадут ли России письменный ответ по гарантиям безопасности

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс не ответил журналистам, планируют ли американские власти дать письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. Такую форму ответа запросили в РФ. При этом Прайс выразил надежду на продуктивность предстоящих контактов между сторонами.

«Мы не планируем раскрывать сейчас форму и модальность тех контактов, которые могут последовать. Тем не менее мы привержены продолжению диалога и контактов, которые, как мы надеемся, принесут нам результаты», — сказал представитель госдепа, чьи слова привело РИА «Новости».

По его словам, в ближайшие дни последуют дополнительные консультации между двумя странами.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия надеется получить письменный ответ на свои предложения по гарантиям безопасности. По словам дипломата, тезисы Москвы «абсолютно понятны и взаимосвязаны». В этой связи Россия ожидает от стран НАТО тезисов относительно их реализации.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло в среду, 12 января, в Брюсселе. Перед этим, 10 января, состоялись переговоры Росси и США, а на 13 января запланированы переговоры в формате РФ — ОБСЕ.

Ранее стало известно, что администрация американского лидера Джо Байдена поддержала пакет новых антироссийских мер, которые могут затронуть лично Владимира Путина. Они разработаны на случай «вторжения России на Украину»