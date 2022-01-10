Власти США не согласны с возможным введением ограничений на прием новых стран в состав Североатлантического альянса. С таким заявлением в понедельник, 10 января, выступила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Она провела специальный телефонный брифинг для журналистов по итогам консультаций, которые прошли в Женеве между представителями России и Соединенных Штатов.

«Мы были тверды, возражая на предложения о безопасности, которые просто являются для США непроходными. Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса. Мы не откажемся от двустороннего сотрудничества с суверенными странами, которые хотят работать с США», — сказала она.

По словам Шерман, обсуждался также вопрос проведения военных учений на территории Европы. Как подчеркнула замгоссекретаря, на повестке были возможные пути к тому, чтобы установить взаимные ограничения на масштабы таких маневров и повысить их прозрачность для других стран. По ее словам, эта тема тоже может обсуждаться на заседаниях Совета Россия — НАТО, которые пройдут уже на текущей неделе. Именно Шерман будет возглавлять делегацию от Соединенных Штатов, сообщил ТАСС.

Также Шерман подчеркнула, что на консультациях обсуждались и риски возникновения гипотетического ядерного противостояния. По ее словам, обе стороны подтвердили, что выиграть подобное сражение просто невозможно, оно не должно вестись.