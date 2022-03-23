США не смогут выгнать Россию из G20. А уходить самим нет смысла

США пытаются максимально изолировать Россию от всех международных институтов, однако исключить страну из G20 без согласия всех остальных участников у американцев не получится. Об этом в беседе с «360» заявил политолог Сергей Михеев.

Соединенные Штаты не могут выгнать Россию из ООН. Поэтому США пытаются вытеснить или заблокировать страну во всех остальных институтах, отметил Михеев.

«В принципе, G20 — это, в общем-то, неформальный клуб, это вообще не является организацией. Поэтому участие там или неучастие ничего, кроме репутационных рисков, не несет. Там ничего не решают, просто обсуждают», — пояснил политолог.

При этом в G20 достаточно много стран, которые могут воспротивиться такому предложению США.

«У американцев никакого преимущественного права кого-то исключать или включать нет», — подчеркнул Михеев.

Россия могла бы и сама покинуть «Большую двадцатку». Но это отнюдь не враждебный для нее клуб.

«Там довольно много развивающихся стран и наших союзников. Например, там Китай, Индия находятся. Поэтому самим оттуда нам уходить не имеет смысла. А исключить нас оттуда без согласия всех остальных американцы тоже не могут», — объяснил Михеев.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что из-за ситуации вокруг Украины американцы вместе с союзниками и партнерами изучают вопрос исключения РФ из G20. При этом СМИ писали, что место России в G20 захотела занять Польша.