facebook_pixel
    23 марта 2022, 12:23

    США не смогут выгнать Россию из G20. А уходить самим нет смысла

    Политолог Михеев: США не могут исключить Россию из G20 без согласия остальных стран

    Александр Блинов, Мария Бокарева

    США пытаются максимально изолировать Россию от всех международных институтов, однако исключить страну из G20 без согласия всех остальных участников у американцев не получится. Об этом в беседе с «360» заявил политолог Сергей Михеев.

    Соединенные Штаты не могут выгнать Россию из ООН. Поэтому США пытаются вытеснить или заблокировать страну во всех остальных институтах, отметил Михеев.

    «В принципе, G20 — это, в общем-то, неформальный клуб, это вообще не является организацией. Поэтому участие там или неучастие ничего, кроме репутационных рисков, не несет. Там ничего не решают, просто обсуждают», — пояснил политолог.

    При этом в G20 достаточно много стран, которые могут воспротивиться такому предложению США.

    «У американцев никакого преимущественного права кого-то исключать или включать нет», — подчеркнул Михеев.

    Россия могла бы и сама покинуть «Большую двадцатку». Но это отнюдь не враждебный для нее клуб.

    «Там довольно много развивающихся стран и наших союзников. Например, там Китай, Индия находятся. Поэтому самим оттуда нам уходить не имеет смысла. А исключить нас оттуда без согласия всех остальных американцы тоже не могут», — объяснил Михеев.

    Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что из-за ситуации вокруг Украины американцы вместе с союзниками и партнерами изучают вопрос исключения РФ из G20. При этом СМИ писали, что место России в G20 захотела занять Польша.