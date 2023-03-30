Эксклюзив 30 марта 2023, 23:33 США не смогут воевать с Россией и Китаем из-за нехватки оружия Политолог Дудаков: прямого столкновения между США, Россией и Китаем не будет flickr

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Бывший журналист Fox News, а ныне ведущий Redacted News Клейтон Моррис заявил, что США готовятся к конфликту с Россией и Китаем. Политолог Малек Дудаков рассказал «360», что никакого прямого столкновения между этими странами не будет.

По мнению американиста, у США есть планы на все случаи жизни в том числе и на одновременную войну с Россией и Китаем,

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«Но, конечно, всерьез готовиться к тому, чтобы вести какие-то прямые боевые действия не прокси-силами как на Украине, а на прямую с Россией и Китаем, никто не собирается. Ведь очевидно, что ядерную войну никто не переживет» — сказал он.

По словам Дудакова, у США на межнациональную войну не хватит ракет, снарядов и вооружения. При этом американские власти будут продолжать политику, которую они ведут сейчас, а именно использовать самые разные прокси-войны для того, чтобы ослаблять Китай и Россию.

«Поэтому никакого прямого столкновения между США и Китаем, США и Россией, и уже тем более с этими двумя странами одновременно не будет», — резюмировал он.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй заявил, что отношения России и Китая не являются примером альянса эпохи холодной войны. Он отметил, что диалог стран превосходит такую модель построения взаимодействия.