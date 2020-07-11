Россия готова ответить на любые попытки Соединенных Штатов добиться для себя военного преимущества. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Рябков указал на стремление Соединенных Штатов получить полную свободу в сфере контроля над вооружениями. По словам замминистра иностранных дел, Вашингтон считает допустимым двигаться в сторону получения неоспоримого военного преимущества.

«Они этого не достигнут, потому что на любое действие всегда есть противодействие. И мы неоднократно доказывали, что у нас эффективнейшая система обеспечения собственной безопасности военными и технологическими средствами», — сказал Рябков в эфире Дума.тв.

Возможности России обеспечить свою безопасность, подчеркнул Рябков, ни у кого не должны вызывать сомнения.

В России не перестают удивляться американским разработкам. Так ранее отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова на слова президента США о работе американской стороны над сверхзвуковой ракетой. По словам лидера США, она затмит все существующие аналоги в мире — ее скорость будет в 17 раз больше самой быстрой ракеты в мире. Сам Трамп называет эту разработку «супер-пупер-ракетой».