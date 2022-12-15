15 декабря 2022, 23:43
США не смогут исключить Россию из постоянных членов Совбеза ООН
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не видят возможности исключить РФ из Совбеза ООН
Администрация Белого дома не имеет возможности изменить правила ООН, чтобы исключить Россию из постоянных членов Совета Безопасности организации. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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«Мы были весьма последовательны в этом вопросе. Если бы существовал способ исключить Россию из Совета Безопасности ООН, мы бы немедленно приступили к этому. К сожалению, мы не видим возможности изменить правила ООН», — сказала она.
США
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