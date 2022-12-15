Важное 15 декабря 2022, 23:43 США не смогут исключить Россию из постоянных членов Совбеза ООН Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не видят возможности исключить РФ из Совбеза ООН РИА «Новости»

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Администрация Белого дома не имеет возможности изменить правила ООН, чтобы исключить Россию из постоянных членов Совета Безопасности организации. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Мы были весьма последовательны в этом вопросе. Если бы существовал способ исключить Россию из Совета Безопасности ООН, мы бы немедленно приступили к этому. К сожалению, мы не видим возможности изменить правила ООН», — сказала она.

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