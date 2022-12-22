Мир 22 декабря 2022, 12:51 США не смогли превратить Россию в свою колонию — Володин Председатель Госдумы Володин: планы США превратить Россию в колонию потерпели крах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Многие страны отказались от своих ценностей и стали колониями США, а от Украины за 30 лет после распада СССР осталось лишь географическое название. Американское правительство планировало сделать то же самое с Россией, но его план провалился. Об этом на итоговом заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, рассказала пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Украина буквально за 30 лет после распада Советского Союза превратилась в географическое наименование. <…> Такую же участь Вашингтон готовил и для нашей страны — России. Но эти планы потерпели крах», — сказал он.

Реклама

По его словам, киевский режим переписал историю страны и предал память предков, отказался от веры, культуры, духовно-нравственных ценностей, запретил языки большинства народов на своей территории. Володин подчеркнул, что Украина перестала существовать.

Реклама

Такая же ситуация во многих европейских странах — они стали американскими колониями, потому что потеря суверенитета начинается с разрушения национальной идентичности, фундаментальных основ общества и семьи.

Председатель Госдумы заявил, что то же собирались сделать с Россией. Однако у нее другой путь, основанный на принципах уважения к истории, культуре и традициям.