США не смогли подтвердить слухи о сделке Ирана и России по поставке ракет | 360°

Мир 09 ноября 2022, 00:21 США не смогли подтвердить слухи о сделке Ирана и России по поставке ракет Представитель Пентагона Райдер: Россия «может стремиться получить» ракеты от Ирана РИА «Новости»

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США не могут подтвердить правдивость данных украинского правительства о том, что Иран заключил соглашение с Россией о поставках ей тактических баллистических ракет. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на регулярном брифинге, сообщил ТАСС.

Он прокомментировал утверждение киевских властей о планах Ирана передать России ракеты в ноябре.

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«Мы не можем предоставить никакой обновленной информации, <…> мы не обладаем никакой информацией, подтверждающей сейчас, что Иран передал баллистические ракеты России для применения на Украине», — сказал представитель Пентагона.

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При этом он утверждает, что Россия «может стремиться получить» эти ракеты. Райдер заверил, что США будут внимательно следить за развитием ситуации.

Газета The Washington Post в августе сообщила, что Иран якобы поставляет России свои беспилотники. Подобные заявления после публикации звучали от представителей администрации США. При этом как Россия, так и Иран неоднократно опровергали домыслы о поставках беспилотников (БПЛА) для их использования в спецоперации на Украине.

Накануне представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано заявил, что ЕС рассматривает все меры в связи с информации о передачи российской стороне БПЛА, сообщил RT.