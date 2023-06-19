19 июня 2023, 21:13
США не смогли назвать виновных в подрыве Каховской ГЭС
Белый дом: США пока не сделали выводов, кто виновен в прорыве Каховской ГЭС
Соединенные Штаты пока не сделали выводов о том, что стало причиной разрушения дамбы Каховской ГЭС и кто в этом виновен. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее процитировал ТАСС.
«Мы все еще оцениваем, что случилось. Конечно, мы находимся в контакте с Украиной», — сказала она.
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В ответ на просьбу прокомментировать статью в газете The New York Times о том, что дамба Каховской ГЭС разрушилась в результате взрыва во внутренних помещениях электростанции, Жан-Пьер отметила, что «дамба находилась под контролем России, но оснований для этого у нее не было». По ее словам, российская сторона «несет конечную ответственность за разрушения».
Районы Херсонской области затопило из-за повреждения плотины Каховской гидроэлектростанции после очередного обстрела ВСУ. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. Сейчас в зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов продолжают эвакуировать. По последним данным, погибли 35 человек.
США
Херсонская область
Каховская ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС
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