США не смогли назвать сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что правительство Америки не располагает сроками вступления Швеции и Финляндии в Альянс. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Я пока не могу сказать, когда это произойдет. Мы надеялись на саммите [глав государств и правительств НАТО в Мадриде 28–30 июня] пригласить эти страны в Альянс», — сказала она.

Смит сделала это заявление во время брифинга в Брюсселе в преддверии встречи министров обороны стран — участниц НАТО. Она пройдет 15–16 июля в столице Бельгии.

По ее словам, все страны — участницы Альянса надеются, что при обсуждении вступления Швеции и Финляндии в НАТО речь идет о «неделях или месяцах, а не о годах».

Также Смит отметила, что продолжаются переговоры с Турцией. Власти этой страны регулярно высказываются против возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 июня вновь подтвердил непреклонность в этом вопросе.