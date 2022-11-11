Мир 11 ноября 2022, 01:21 США не смогли навязать ряду стран антироссийскую позицию — National Interest National Interest: США продолжают терять своих партнеров из-за политики против России Pxhere

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В попытке навязать партнерам свою позицию по украинскому кризису и антироссийским санкциям США потерпели неудачу. Об этом говорится в материале National Interest.

Автор отметил, что чиновники США не лучшим образом отреагировали на настороженную позицию ключевых стран Азии, Африки и Латинской Америки по украинскому вопросу.

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«Вместо этого Белый дом стал еще более настойчивым, злым и даже мстительным. Отношения с Китаем, Саудовской Аравией и Турцией демонстрируют бестактность США», — указано в статье.

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Администрация американского президента настырно требовала выполнения условий США вместо того, чтобы «тонко обхаживать» таких важных игроков, как Китай, Саудовская Аравия и Турция, отметил автор.

Обозреватель также обратил внимание на то, что чиновники из Штатов «даже не захотели временно отодвинуть на второй план существующие разногласия с Пекином, Эр-Риядом и Анкарой, чтобы увеличить шансы добиться от них сотрудничества по российскому вопросу».

На руководстве США лежит вина за ухудшение отношений с партнерами, считает автор. По его мнению, власти страны не удостоверились заранее, поддержат ли региональные игроки призыв к рестрикциям и изоляции России.