09 сентября 2023, 14:42
США не смогли доказать факты кибератак из России по двусторонним линиям
МИД России: США не доказали кибератаки из РФ по двусторонним линиям
США никак не доказали факты кибератак, которые якобы предпринимала Россия по двусторонним горячим линиям спецсвязи. На это указал директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов в комментарии для американского издания Newsweek.
«Никаких убедительных доказательств якобы осуществляемой Россией злонамеренной деятельности с использованием ИКТ по существующим двусторонним горячим линиям связи с Вашингтоном <…> представлено не было», — указал Люкманов.
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Он напомнил, что эти горячие линии создали 10 лет назад специально для расследования компьютерных атак.
Представитель МИД добавил, что США при этом как раз наращивают «наступательные потенциалы» в области ИКТ, проводя так называемые операции «Атака на упреждение» против России. Примерно те же цели преследует работа «киберлабораторий» НАТО в Восточной Европе. Все это повышает риски конфронтации, подчеркнул Артур Люкманов.
США
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