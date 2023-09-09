Мир 09 сентября 2023, 14:42 США не смогли доказать факты кибератак из России по двусторонним линиям МИД России: США не доказали кибератаки из РФ по двусторонним линиям Unsplash

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США никак не доказали факты кибератак, которые якобы предпринимала Россия по двусторонним горячим линиям спецсвязи. На это указал директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов в комментарии для американского издания Newsweek.

«Никаких убедительных доказательств якобы осуществляемой Россией злонамеренной деятельности с использованием ИКТ по существующим двусторонним горячим линиям связи с Вашингтоном <…> представлено не было», — указал Люкманов.

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Он напомнил, что эти горячие линии создали 10 лет назад специально для расследования компьютерных атак.

Представитель МИД добавил, что США при этом как раз наращивают «наступательные потенциалы» в области ИКТ, проводя так называемые операции «Атака на упреждение» против России. Примерно те же цели преследует работа «киберлабораторий» НАТО в Восточной Европе. Все это повышает риски конфронтации, подчеркнул Артур Люкманов.