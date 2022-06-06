США не смягчат санкции против РФ при сделке по экспорту зерна с Украины

Американские власти не станут поддерживать договоренности по поставкам зерна с Украины на условиях смягчения санкций в отношении РФ. Об этом сообщило издание Politico.

По данным издания, ООН в настоящее время делает попытки договориться с Москвой об открытии для Киева возможности экспорта зерна через Черное море. При этом один из американских чиновников заявил изданию, что США не пойдут на сделку, если она будет подразумевать отмену какого-либо экономического давления на Кремль.

Politico сообщает, что республиканцы в конгрессе уже выступили против смягчения санкций в отношении России. Данной позиции, в частности, придерживается сенатор от штата Айдахо Джим Риш.

При этом чиновники США внимательно следят за переговорами РФ и ООН, а также за некоторыми консультациями с Турцией о разрешении на безопасный проход украинского зерна на рынки мира. В частности, Белый дом интересует, откажется ли Москва от требований смягчить санкции. В свою очередь, американские власти намерены продолжить поставки оружия на Украину, полагая, что это поможет стране возобновить экспорт.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что в результате введенных против РФ санкций жители Европы сталкиваются с инфляцией и ухудшением уровня жизни, многим из них грозит нищета.