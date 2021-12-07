Власти США по-прежнему не считают, что Россия хочет вторгнуться на украинскую территорию. При этом страна расширит военную помощь Киеву, если Москва сделает против него шаги. Об этом заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Байден прямо сказал президенту Путину, что если Россия дальше вторгнется на Украину, мы и наши союзники ответят решительными экономическими мерами, мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные материалы», — сказал Салливан. Цитату привело РИА «Новости».

Советник Байдена добавил, что в случае эскалации США будут укреплять своих союзников на восточном фланге НАТО дополнительными возможностями. При этом он подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему не считает, что Россия решила напасть на Украину.

«Соединенные Штаты также готовы поддержать усилия по продвижению минских соглашений в поддержку нормандского формата», — заявил Салливан.

Также, по его словам, Байден не давал Путину обещаний, что Украина продолжит находиться вне НАТО. Советник подчеркнул, что никто не может говорить альянсу, кого не следует в него включать.

Президент США Джо Байден 9 декабря планирует провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как уточнил Салливан, разговор последует за дискуссией Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена, прошедшей 6 декабря.