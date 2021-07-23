Американские власти пока так и не пришли к окончательному выводу, откуда появился коронавирус. При этом вопрос происхождения инфекции может остаться неразгаданным, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

«Честный ответ на сегодня состоит в том, что мы не можем предложить окончательный вывод относительно того, возник ли коронавирус из-за нештатной ситуации в лаборатории или <…> путем естественной передачи от инфицированных животных человеку. Мы усердно работаем», — сказал Бернс Национальному общественному радио США.

Он добавил, что правительство Китая изначально не стало сотрудничать со Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Власти страны не показали прозрачность. По словам главы ЦРУ, есть вероятность, что происхождение коронавируса так и не смогут выяснить.

Ранее заместитель главы госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что республика отказывается от предложенного ВОЗ плана второго этапа исследования происхождения коронавируса. Он пояснил, что документы содержат формулировки, которые не уважают науку.