Эксклюзив 01 декабря 2022, 11:25 США не перестанут накачивать ВСУ оружием из-за захвата Польшей Западной Украины Политолог Мезюхо: аннексия Западной Украины не остановит поставки вооружения ВСУ от США piqsels

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Депутат Госдумы Константин Затулин предположил, что Украина может потерять поддержку США в случае, если часть ее территорий окажется под аннексией Польши. Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в интервью «360» назвал эту тему неоднозначной.

«Думаю, это очень многосложный вопрос. Я бы не был настолько уверен в том, что США прекратят поддержку правительства и армии Украины», — сказал он.

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По его словам, на объем поставок вооружения ВСУ не повлияет даже аннексия со стороны Польши. Также собеседник «360» усомнился в реальности такого развития событий.

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«В текущих реалиях априори нельзя быть в чем-то уверенным на 100 процентов. Однако такой сценарий крайне маловероятен», — сказал он.

Мезюхо отметил, что Польша также находится под контролем США.

«На такой серьезный шаг, как аннексия Западной Украины, власти европейской страны вряд ли пойдут без ведома Соединенных Штатов. Да и сам факт аннексии маловероятен», — поделился политолог.

Также он отметил, что Польша пытается укрепить свои позиции с ЕС с помощью контактов с США. По мнению Мезюхо, такой сценарий все же нельзя сбрасывать со счетов.

«Мы наблюдаем формирование новой геополитической реальности и выстраивание новых контуров. Поэтому отрицать что-либо на 100 процентов также нельзя», — подчеркнул он.

Мезюхо уверен, что утверждение Затулина имеет право на жизнь, но пока оно представляется маловероятным развитием событий.