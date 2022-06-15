США не прекратят выделять Украине военную помощь «на регулярной основе»

Соединенные Штаты Америки продолжат выделять новые пакеты военной помощи Украине. Об этом сообщил на брифинге координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.

Он заявил, что Америка только начала тратить средства в рамках 40-миллиардного пакета помощи Украине, которые одобрил конгресс.

«Дополнительные пакеты помощи, как вы увидите в дальнейшем, будут выделяться на регулярной основе», — сообщил Кирби в ходе брифинга.

Регулярные контакты властей США и Украины нацелены на то, чтобы направляемая помощь в наибольшей степени «отвечала потребностям украинской армии в каждый конкретный период времени».

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским сообщил о поставке на Украину передовых ракетных комплексах и системах береговой обороны. Стоимость нового пакета помощи составляет один миллиард долларов. В пакете помимо вооружения предусмотрены артиллерийские боеприпасы.