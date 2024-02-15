Мир 15 февраля 2024, 09:25 США не позволили конгрессмену из Перу прилететь в Россию США не дали делегату из Перу прилететь на форум в Россию РИА «Новости»

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Соединенные Штаты не дали делегату из Перу Гильермо Бермехо отправиться на форум «За свободу наций!» в Россию. Но он все равно примет участие в мероприятии. Об этом рассказал РИА «Новости» сам конгрессмен.

Маршрут перуанца шел из Лимы в Мехико, затем в Стамбул и в Москву.

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«К сожалению, при пересадке в Мексике выскочило предупреждение от <…> США, что я не могу пересекать их воздушное пространство», — пояснил делегат.

Он неоднократно просил разъяснений от авиакомпании, но никакого ответа от перевозчика не получил. Бермехо обратился в Министерство иностранных дел Перу и в комиссию по международным отношениям конгресса страны. Он надеется, что власти его государства выскажутся по этой ситуации.

Сам политик предположил, что эта история — своего рода бойкот. Ему пришлось вернуться в Лиму, но он все же примет участие в форуме в онлайн-формате. Организаторы мероприятия планируют выпустить документ в поддержку Бермехо.