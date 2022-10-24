США не поверили предупреждениям России о риске применения Украиной «грязной бомбы» | 360°

Мир 24 октября 2022, 04:13 США не поверили предупреждениям России о риске применения Украиной «грязной бомбы» Госсекретарь Блинкен: США не считает обоснованными предупреждения РФ о «грязной бомбе» Госсекретарь США Энтони Блинкен / РИА "Новости"

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Соединенные Штаты не считают обоснованными предупреждения министра обороны России Сергея Шойгу о применении Киевом на своей территории «грязной бомбы», заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой госсекретарь США Энтони Блинкен. Позицию США в заявлении изложил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Нед Прайс, его слова процитировал ТАСС.

«Блинкен заявил <…> Кулебе, что США отвергают очевидно ложные заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Украина готовится применить „грязную бомбу“ на своей территории», — говорится в документе.

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Госсекретарь и глава украинского МИД обсудили «приверженность США и международного сообщества» оказанию Украине экономической, военной и социальной помощи в требуемом объеме. Блинкен и Кулеба также переговорили о преодолении трудностей, которые возникают якобы из-за спецоперации России.

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Министры военных ведомств РФ и США дважды за неделю провели телефонные переговоры, темой которых стала ситуация на Украине.