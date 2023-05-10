Мир 10 мая 2023, 11:12 США не получили информации об участии России в побеге Усса из Италии Corriere della Sera: США не получили информации о причастности РФ к побегу Усса из Италии Соцсети

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Силовые структуры США не получили никакой конкретной информации о вероятной причастности России к побегу предпринимателя, сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса из Италии. Об этом сообщило издание Corriere della Sera.

«Мы не можем окончательно исключить причастность России к этому событию, но не получили даже косвенных свидетельств, что Артем Усс покинул Италию благодаря вмешательству российских спецслужб», — сообщил один из представителей американских структур.

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Также он выразил уверенность, что итальянские коллеги делают все необходимое в противодействии спецслужбам из России.

В октябре прошлого года Усса-младшего задержали в Милане по американскому ордеру на арест. В марте миланский суд одобрил экстрадицию мужчины в США, но он скрылся в неизвестном направлении.

После этого бизнесмен сообщил, что его побег оказался вынужденным, поскольку он не верит в итальянское правосудие.