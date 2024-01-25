25 января 2024, 09:06
США не получат от Турции разрешение на заход ВМС в Черное море
Лавров: США не добьются от Турции захода военных кораблей в Черное море
Пентагону не удастся добиться от Турции изменения правил захода в Черное море для военных кораблей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, сообщило РИА «Новости».
Он отметил, что турецкие власти будут следовать правилам и не допустят смягчения режима проливов.
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«Нам турецкие коллеги многократно говорили, что, как хранители наследия конвенции Монтре, они будут строго руководствоваться ее положениями», — указал Лавров.
Министр добавил, что США продолжат проводить с Турцией переговоры по заходу флота в Черное море, но эти обсуждения вряд ли приведут к конкретным результатам.
«Я не думаю, что это у них получится», — заключил глава МИД.
Ранее глава турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек опроверг возможность появления кораблей НАТО в Черном море, пока идет СВО. По его словам, Турция не пропустит корабли альянса, потому что страна соблюдает конвенцию Монтре, которая ограничивает проход военных кораблей через проливы.
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