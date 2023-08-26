Мир 26 августа 2023, 03:13 США не получали от МИД Нигера запрос на отзыв дипперсонала — Госдеп Госдеп: США не получали от МИД Нигера запрос на отзыв дипломатического персонала РИА «Новости»

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Правительство США не получало от МИД Нигера запроса на отзыв из страны дипломатического персонала. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию от Госдепартамента США.

«Министерство иностранных дел Нигера сообщило США, что письмо с требованием к американскому дипломатическому персоналу уехать [из страны], изображения которого циркулируют в интернете, было издано не министерством иностранных дел», — заявили в Госдепе.

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В ночь на субботу в СМТ появилась информация, что МИД Нигера, который контролируется новым правительством, попросил посла США покинуть страну в течение 48 часов. Позже издание аннулировало публикацию.

А вот посла Франции власти Нигера решили выслать. МИД Нигера лишил агремана посла Франции Сильвена Итте и потребовал его покинуть государство в течение 48 часов.