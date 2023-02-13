Мир 13 февраля 2023, 23:07 США не подтвердили заявления Молдавии об опасности со стороны России Кирби: США не могут подтвердить утверждения властей Молдавии о «российской угрозе» Pixabay

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Администрация США не может подтвердить заявления властей Молдавии о том, что Россия якобы планирует дестабилизировать ситуацию на территории республики. Об этом сообщил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я отмечу, что эти сообщения вызывают глубокую озабоченность», — отметил он,

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На вопрос журналистов о том, обладают ли США сведениями, которые бы подтверждали слова Санду, Кирби заверил, что не знает о «каком-либо независимом подтверждении».

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что существует опасность дестабилизации в стране. По ее словам, на Молдавию готовятся нападения с участием диверсантов, которых хотят привлечь для атаки на ряд государственных зданий и захвата заложников. Политик уверена, что оппозиционные силы хотят сменить власть в стране и передать ее «в распоряжение России».

Кабинет министров Молдавии объявил об уходе в отставку вслед за премьером Натальей Гаврилицей 10 февраля. Причины такого решения премьер-министр не называла.