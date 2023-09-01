Мир 01 сентября 2023, 18:14 США не подтвердили помощь Украине в организации ударов по России Представитель Белого дома Кирби: США не помогали ВСУ в ударах по России РИА «Новости»

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Украинские военные не получали помощи или разрешения для ударов по территории России со стороны США. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он подчеркнул, что администрация США не меняла своей позиции в отношении попыток Украины нанести удары по российской территории.

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«Мы не поощряем и не поддерживаем их. Мы сосредоточены на том, чтобы Украина смогла отвоевать свою территорию, собственную землю», — заявил Кирби.

Украинские военные для организации атаки дронов на аэропорт Пскова могли использовать данные с западных спутников разведки, заявляла ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она пояснила, что незамеченными дроны такое состояние пролететь не в состоянии, если не располагают проработанными маршрутом.

Аэропорт Пскова пережил атаку беспилотников в ночь на, 30 августа. Дроны повредили топливозаправочный комплекс и четыре самолета Ил-76, размещенные в воздушной гавани. По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, гражданская инфраструктура в ходе атаки не пострадала. Спустя сутки аэропорт возобновил работу.

Причастность Украины к удару по аэропорту Пскова косвенно подтвердил президент этой страны Владимир Зеленский, заявив об успешном испытании дальнобойного оружия и поражении цели в 700 километрах. Это примерно соответствует расстоянию до Пскова.

Прямую ответственность за удар взял на себя глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, который заявил, что беспилотники запустили с территории России.