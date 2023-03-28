Мир 28 марта 2023, 23:38 США не подтвердили перехват реактивного снаряда GLSDB Россией на Украине Кирби: США не могут подтвердить данные о сбитом на Украине реактивном снаряде GLSDB Википедия

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США не могут подтвердить сообщение российского Минобороны о сбитом на Украине реактивном снаряде GLSDB. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его процитировал ТАСС.

По словам Кирби, в Белом доме видели соответствующие сообщения в СМИ, однако он подтвердить их не может.

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«Я не могу подтвердить российские сообщений, что они сбили один из этих снарядов», — сказал он.

Представитель Белого дома добавил, что Соединенные Штаты планировали отправить ВСУ эти боеприпасы. Однако прибыли они на Украину или нет, нужно уточнять у Пентагона.

По данным Минобороны РФ, российская ПВО впервые перехватила управляемый реактивный снаряд GLSDB. Боеприпас сбили в зоне спецоперации. Военные называют снаряд РСЗО GLSDB «умной» авиабомбой с двигателем, который ВСУ получили из США.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что летающие бомбы GLSDB ВСУ доставили США. Один из снарядов ВС России быстро сбили, в очередной раз продемонстрировав свое превосходство в небе.