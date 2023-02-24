Мир 24 февраля 2023, 19:30 США не подтвердили данные о возможном вторжении Украины в Приднестровье Посол в Молдавии Логсдон: США не видят признаков вторжения Украины в Приднестровье Pixabay

Читать 360tv в

США не располагают подтверждением информации о готовящемся вторжении Украины в Приднестровье, заявил посол Штатов в Молдавии Кент Логсдон. В интервью телеканалу TV8 он рассказал, что американская сторона внимательно следит за ситуацией в регионе.

Дипломат прокомментировал сообщения Минобороны России о том, что на границу Украины и Приднестровья стянули солдат и военную технику.

Реклама

«У нас нет никаких сведений, указывающих на какое-либо военное вторжение. Разумеется, мы внимательно следим за этой ситуацией», — отметил Кент Логсдон.

Реклама

По его словам, Штаты продолжают обмениваться информацией с представителями правоохранительных органов Молдавии, а также поддерживают тесные контакты с членами правительства страны. До сих пор подтверждения данных от российского Минобороны нет, добавил посол.

Представители ВСУ развертывают артиллерийские орудия вблизи границы с Приднестровьем, сообщили в Министерстве обороны России. Там добавили, что Украина активизировала подготовку к вторжению на территорию республики.